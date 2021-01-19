Перший сніг у новому році потішив як зіркових дітей, так і зіркових батьків, які на зимові канікули залишились в Україні. Оля Цибульська не стала винятком і разом з 6-річним сином Нестором поганяла на санках у засніженому парку в столиці.

Активні зимові розваги сім'я влаштувала в будній день, тому на гірці Оля Цибульська з сином були лише вдвох. З собою хлопчик прихопив блакитні пластмасові санки, від катання на яких не відмовилась навіть знаменита матуся. Кумедні відео з малюком співачка оприлюднила в інстаграмі.

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Оля Цибульська покаталася на санках з сином

Для виходу в лютий мороз зірка обрала пуховик лілового кольору, джинси, пісочну шапку та теплі кросівки. Вона поскаржилась, що особиста стилістка Ірина викинула її улюблені уггі, які артистка привезла з Нью-Йорку, аргументуючи це тим, що "уггі – зло". Тому в мінус 20 знаменитості довелось гуляти в кросівках. Для прогулянки вона не стала наносити макіяж, показавшись перед 800-тисячною аудиторією прихильників без косметики.

Натомість син Олі Цибульської був одягнений куди тепліше. Нестор катався на санках в лижних штанах та яскравій червоній куртці, чоботах, кумедній шапці з окулярами та рукавицях.



Оля Цибульська з сином Нестором / Фото Instagram / @cybulskaya

6-річний хлопчик активно з'їжджав з гірки сам та навіть встиг поганяти на санках з мамою. Зірка була в захваті від розваги та весело сміялась. "Киці, вчора ви просили більше Нестора, тому випросила для вас дозвіл на репортаж", – написала Оля Цибульська під фото та відео з сином.