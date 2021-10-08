Курйоз трапився на виступі в Южноукраїнську. В Олі зрушився костюм, а з-під нього було видно голі груди.

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Оля Цибульська про курйоз на сцені

Артистка пригадала, що тоді вона співала романтично-драматичну пісню й нічого не помічала: "Побачила, що виходить артист з мого балету й смикає мене біля грудей. Тоді не могла зрозуміти, що він робить. А він сказав, що в мене видно сосок".

Цибульська додала, що цей інцидент з залу публіка не побачила: "Це була еротична фантазія моєї піар-менеджерки. Вона завжди хотіла, щоб я роздяглася на сцені. Хоча з залу нічого не було видно, вся команда посміялася".

Нагадаємо, раніше солістка гурту Go_A розповідала курйози, які траплялися під час генеральної репетиції Євробачення-2021. Тоді роз'їжджався пліт, на якому стояв увесь колектив, але ніхто не міг вийти на сцену та допомогти музикантам.