Артистка часто експериментує з образами й в одязі надає перевагу яскравим кольорам. Цього разу вона ще й показала знімки з неординарної локації.

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Яскравий look Олі Цибульської

Знаменитість влаштувала фотосесію прямо на паркінгу. Судячи з геолокації, це був ТРЦ "Гулівер". Цибульська постала перед камерою в яскравому костюмі помаранчевого кольору, що складався зі штанів і піджака, під який одягнула чорну кофту.

Такий look артистка поєднала з кросівками з принтом. Коротке волосся Оля вклала в розкішні локони та довершила зачіску квіткою в тон костюма. На обличчі вона зробила макіяж з чорними стрілками на повіках і коричневою помадою на губах.



Оля Цибульська у помаранчевому костюмі / Фото з інстаграму співачки



Оля Цибульська у помаранчевому костюмі / Фото з інстаграму співачки

Нагадаємо, зовсім нещодавно артистка відпочивала разом із чоловіком і сином у Нідерландах. Цибульська ділилася звідти яскравими кадрами, однак обличчя коханого так і не показала. Це перезавантаження було необхідне для неї після насичених робочих тижнів.