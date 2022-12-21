Жити неможливо, – Оля Цибульська розповіла, що насправді з квартирою батьків в Ірпені

Батьки співачки Олі Цибульської кілька років робили ремонт у квартирі в Ірпені, але її зруйнували окупанти. Зірка розповіла, в якому стані житло.

Українська співачка Оля Цибульська пережила величезний стрес на початку війни, коли Ірпінь був під окупацією росіян, а разом з ним і її батьки. Батьків вдалось евакуювати, але їхня квартира зазнала руйнувань.

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Оля Цибульська про квартиру батьків

Після стількох місяців війни виконавиця розповіла, що батьки приїхали до будинку вже після того, як відбулося розмінування міста після його звільнення. Від квартири не залишилося нічого.

Спочатку батьки побачили фото в пабліках міста, побачили будинок і побачили, що там нібито вибито вікно. Потім, коли місто звільнили й усі служби нам дали дозвіл, що можна зайти в будинок, батьки разом із розмінувальниками зайшли в будинок. Від квартири не лишилося нічого, вона простріляна наскрізь, з усіх сторін, танками, впала стеля в декількох місцях. Там жити неможливо,

– зізналась Оля Цибульська.

Співачка додала, що тема квартири – болюча для неї та багатьох українців. Вона зізналась, що батьки довго збирали на житло, щоб бути ближче до зіркової доньки. Ремонт у квартирі йшов три роки, а пожити батьки встигли там лише кілька місяців.

"Боляче, тому що я так і не знайшла в собі сили туди приїхати. Я побачила фото і зрозуміла, що у мене може просто поїхати дах. Через все, що я пережила, поки батьки були в окупації. Я розумію, що вони могли бути в тій квартирі. Ми не знаємо, коли був цей обстріл".

Як виглядає квартира батьків Цибульської: відео, фото

Наразі Оля Цибульська з батьками подала документи про руйнування житла. Але наразі компенсацій вони не отримують.

"Подалися, просто зафіксували, що будинок зруйнований, що його більше немає. Виплати є, державна підтримка, там, здається, дві тисячі гривень щомісяця для людей, які втратили житло".

Інтерв'ю з Олею Цибульською: дивіться відео онлайн