Украинская певица Оля Цыбульская испытала огромный стресс в начале войны, когда Ирпень был под оккупацией россиян, а вместе с ним и ее родители. Родителей удалось эвакуировать, но их квартира была разрушена.

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Оля Цыбульская о квартире родителей

После стольких месяцев войны исполнительница рассказала, что родители приехали в дом уже после того, как произошло разминирование города после его увольнения. От квартиры ничего не осталось.

Сначала родители увидели фото в пабликах города, увидели дом и увидели, что там якобы выбито окно. Потом, когда город уволили и все службы нам дали разрешение, что можно зайти в дом, родители вместе с разминировщиками вошли в дом. От квартиры не осталось ничего, она прострелена насквозь, со всех сторон, танками, упал потолок в нескольких местах. Там жить невозможно,

– призналась Оля Цыбульская.

Певица добавила, что тема квартиры – болезненная для нее и многих украинцев. Она призналась, что родители долго собирали на жилье, чтобы быть ближе к звездной дочери. Ремонт в квартире шел три года, а пожить родители успели там всего несколько месяцев.

"Больно, потому что я так и не нашла в себе силы туда приехать. Я увидела фото и поняла, что у меня может просто поехать крыша. Из-за всего, что я пережила, пока родители были в оккупации. Я понимаю, что они могли быть в той квартире. Мы не знаем, когда был этот обстрел".

Как выглядит квартира родителей Цыбульской: видео, фото

Оля Цыбульская с родителями подала документы о разрушении жилья. Но пока компенсации они не получают.

"Подались, просто зафиксировали, что дом разрушен, что его больше нет. Выплаты есть, государственная поддержка, там, кажется, две тысячи гривен ежемесячно для людей, потерявших жилье".

Интервью с Олей Цыбульской: смотрите видео онлайн

Заметим, Валерий Харчишин, дом которого тоже полностью. разрушен в Гостомеле, также надеется на восстановление своего дома. Он признавался, что уже получил акт о разрушении.