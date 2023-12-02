Дружині буде неприємно, – Цибульська розповіла показову історію про Григорія Решетника
Джерело:"Люкс ФМ"
Співачка Оля Цибульська висловилася про стосунки Григорія Решетника з дружиною. Вона розповіла випадок, який продемонстрував справжнє ставлення шоумена до Христини.
Виконавиця розповіла про випадок, що стався на одному з весіль. Зірка проводила свято на Миколаївщині разом з Григорієм Решетником.
До слова Люблю свою роботу, – Решетник вперше прокоментував проведення скандального весілля у Львові
Оля Цибульська про Решетника
Оля Цибульська пригадала, як проходила біля басейну з Решетником та хостес. Тоді фотограф запропонував їм для оригінального кадру стрибнути всередину.
І Гриша каже: "Ні, я не буду стрибати". І я розумію, що він це зробив, тому що розуміє – це нічого не означає, нічого не буде від того, що ми стрибнемо в басейн, ми поржемо, це буде тільки відео, але, напевно, Христина коли це подивиться – їй буде неприємно,
– висловилась артистка.
Співачка додала, що у Григорія та Христини дуже довірливі стосунки: "Він настільки її любить, що не хоче просто провокувати. Вона його не обмежує, не видзвонює йому всю роботу".
Христина та Григорій Решетники / Фото з інстаграму шоумена
Що відомо про стосунки Григорія та Христини Решетників
- Христина та Григорій познайомилися на телебаченні. Цьому посприяв їхній спільний товариш. Згодом ведучий запросив дівчину на боулінг. Вона неохоче погодилась, але зараз зовсім не шкодує про цю зустріч.
- Нещодавно зіркова дружина показувала архівне фото, на якому постає вже у статусі нареченої. Щоб освідчитися, Григорій влаштував романтичний сюрприз.
- Зараз подружжя виховує трьох синів – їх звати Іван, Дмитро й Олександр.