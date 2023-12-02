Дружині буде неприємно, – Цибульська розповіла показову історію про Григорія Решетника

Співачка Оля Цибульська висловилася про стосунки Григорія Решетника з дружиною. Вона розповіла випадок, який продемонстрував справжнє ставлення шоумена до Христини.

Виконавиця розповіла про випадок, що стався на одному з весіль. Зірка проводила свято на Миколаївщині разом з Григорієм Решетником.

До слова Люблю свою роботу, – Решетник вперше прокоментував проведення скандального весілля у Львові

Оля Цибульська про Решетника

Оля Цибульська пригадала, як проходила біля басейну з Решетником та хостес. Тоді фотограф запропонував їм для оригінального кадру стрибнути всередину.

І Гриша каже: "Ні, я не буду стрибати". І я розумію, що він це зробив, тому що розуміє – це нічого не означає, нічого не буде від того, що ми стрибнемо в басейн, ми поржемо, це буде тільки відео, але, напевно, Христина коли це подивиться – їй буде неприємно,

– висловилась артистка.

Співачка додала, що у Григорія та Христини дуже довірливі стосунки: "Він настільки її любить, що не хоче просто провокувати. Вона його не обмежує, не видзвонює йому всю роботу".



Христина та Григорій Решетники / Фото з інстаграму шоумена

Що відомо про стосунки Григорія та Христини Решетників