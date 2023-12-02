Исполнительница рассказала о случившемся на одной из свадеб. Звезда проводила праздник в Николаевской области вместе с Григорием Решетником.

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Оля Цыбульская о Решетнике

Оля Цыбульская вспомнила, как проходила у бассейна с Решетником и хостес. Тогда фотограф предложил им для оригинального кадра прыгнуть внутрь.

И Гриша говорит: "Нет, я не буду прыгать". И я понимаю, что он это сделал, потому что понимает – это ничего не значит, ничего не будет от того, что мы прыгнем в бассейн, мы поржем, это будет только видео, но, наверное, Кристина когда это посмотрит – ей будет неприятно,

– высказалась артистка.

Певица добавила, что у Григория и Кристины очень доверительные отношения: "Он настолько ее любит, что не хочет просто провоцировать. Она его не ущемляет, не вызванивает ему всю работу".



Кристина и Григорий Решетники / Фото из инстаграма шоумена

Что известно об отношениях Григория и Кристины Решетников