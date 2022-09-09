Оля Цибульська запрошує до Львова, аби зібрати кошти для парамедиків

Українська співачка Оля Цибульська в колаборації з UAID Foundation проведе благодійний бранч у Львові. Він відбудеться 18 вересня, а прийти на нього можна, придбавши квиток. Всі кошти підуть на закупівлю медичних рюкзаків для парамедиків.

Благодійна подія пройде у Futura Hub о 14:00. Темою бранчу буде: "І завтра ти будеш теж. Як жити під час війни, а не переживати її".

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Матеріал для зустрічі Оля готувала протягом 6 місяців війни, ретельно записуючи власні почуття і те, що вселяє в неї життя та віру.

Приходьте бути собою і не ховатися від своїх думок та бажань. Цінувати життя в різних проявах і, попри все, знаходити нові можливості. Буде чесно, душевно і надихаюче,

– запрошує Оля.

В організації UAID Foundation повідомляють, що у них є 25 українських волонтерів, які з початку повномасштабного вторгнення російських військ допомагають українським військовим з постачанням захисного і технічного обладнання, а також медичної допомоги і автомобілів. Завдяки допомозі донорів зі всього світу фонд уже закрив потреби на суму понад два мільйони доларів.

З початку повномасштабної війни Оля Цибульська жодного разу не виїжджала за межі країни – вона активно гастролює Україною з благодійними концертами, співпрацює з фондами та випускає нові сингли в підтримку співвітчизників. Тому усі 100% виручених коштів з бранчу будуть спрямовані на закупівлю медичних рюкзаків для парамедиків 58 бригади 15 батальйону.

Варто зазначити, що сбранчу, який опісля розповість про усі подробиці заходу.



Оля Цибульська проведе благодійний бранч у Львові / Фото пресслужби