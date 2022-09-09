Благотворительное событие пройдет в Futura Hub в 14:00. Темой бранча будет: "И завтра ты будешь тоже. Как жить во время войны, а не переживать ее" .
Читайте также С этой песней я чувствую, что воскрес, – Оля Цыбульская презентовала трек "Сегодня"
Материал для встречи Оля готовила в течение 6 месяцев войны, тщательно записывая собственные чувства и вселяющее в нее жизнь и веру.
Приходите быть собой и не прятаться от своих мыслей и желаний. Ценить жизнь в разных проявлениях и, несмотря ни на что, находить новые возможности. Будет честно, душевно и вдохновительно,
– приглашает Оля.
В организации UAID Foundation сообщают, что у них 25 украинских волонтеров, которые с начала полномасштабного вторжения российских войск помогают украинским военным с поставкой защитного и технического оборудования, а также медицинской помощи и автомобилей. Благодаря помощи доноров со всего мира фонд уже закрыл потребности на сумму более двух миллионов долларов.
С начала полномасштабной войны Оля Цыбульская ни разу не выезжала за пределы страны – она активно гастролирует по Украине с благотворительными концертами, сотрудничает с фондами и выпускает новые синглы в поддержку соотечественников. Поэтому все 100% вырученных средств из бранча будут направлены на закупку медицинских рюкзаков для парамедиков 58 бригады 15 батальона.
Оля Цыбульская проведет благотворительный бранч во Львове / Фото прессслужбы