Набрала 10 кілограмів: Оля Цибульська показала фото та розповіла, чому погладшала

Співачка Оля Цибульська зізналася, що за останній рік поправилася на 10 кілограмів. Вона показала фото, як виглядала раніше, та пояснила, чому набрала вагу.

Зірка зізналася, що боялася ставати на ваги. Цибульська була в шоці, коли побачила, на скільки поправилася за останній рік.

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Зараз співачка зараз 67 кілограмів. Оля Цибульська пригадала, що коли схудла у 2019 році, то важила 53 − 55 кілограмів. Тоді артистка мала такий вигляд.



Оля Цибульська у найменшій вазі / Фото з її інстаграму

Як Цибульська набрала вагу

За словами артистки, зайві кілограми вона набрала через те, що заїдає стрес.

Це п*дц. Плюс 10 кілограмів за рік… Я бачила, що почала набирати вагу, що я заїдаю стрес. Мені було боляче на себе дивитися на відео. Треба з цим щось робити,

– зазначила артистка.

Проте, на думку Олі, в умовах війни зайва вага – це дрібниця. "Але це про впевненість в собі", – додала Цибульська.



Як зараз виглядає Оля Цибульська / Фото з її інстаграму

Артистка відповіла, що поки не готова до суворої дієти. "Сіла заповнювати анкету для дієтолога", – написала вона, тримаючи в руках еклер.

Додамо, що кілька зайвих кілограмів набрала і співачка Настя Каменських. Влітку всі почали поширювати чутки про її вагітність. Співачка тоді зізналась, що трохи набрала вагу.

Тому в лютому знаменитість повідомила, що потрохи повертається до фізичних активностей. А днями ще й показала фотодоказ того, що повернулась до спорту. Вона зробила селфі у спортивному костюмі біля їхнього з Потапом будинку.