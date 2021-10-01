Хоча навчальний рік в розпалі, та зіркова матуся вирішила відпочити разом із ним і дослідити нову країну. Тому вони полетіли в Нідерланди.

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Оля Цибульська з сином у Нідерландах

Артистка в інстаграм-сторіз опублікувала декілька коротких відео. Вона показала, як проводили час в аеропорту, а також оприлюднила ролики з апартаментів. Оля розповіла, що вони зупинилися за містом, оскільки саме там можна відчути життя тамтешніх людей, де немає туристів з інших країн.

Також виконавиця зазначила, що Нестору дуже сподобалися нідерландські школи, а от у свою він не поспішає повертатися. Вранці вони прогулялися атмосферними вуличками, поснідали в закладі й зібралися вирушати далі.

Будемо їхати через всю країну, до океану. Дивитися на природу та показувати вам,

– сказала Цибульська.

Оля Цибульська з сином у Нідерландах: дивіться відео онлайн