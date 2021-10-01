Хотя учебный год в разгаре, и звездная мама решила отдохнуть вместе с ним и исследовать новую страну. Поэтому они полетели в Нидерланды.

Смотрите также Оля Цибульская обольстительно позировала во Львове: фото певицы в мини-платье

Оля Цибульская с сыном в Нидерландах

Артистка в инстаграм-сториз опубликовала несколько коротких видео. Она показала, как проводили время в аэропорту, а также обнародовала ролики из апартаментов. Оля рассказала, что они остановились за городом, поскольку именно там можно почувствовать жизнь местных людей, где нет туристов из других стран.

Также исполнительница отметила, что Нестору очень понравились нидерландские школы, а вот в свою он не спешит возвращаться. Утром они прогулялись по атмосферным улочками, позавтракали в заведении и собрались уходить дальше.

Будем ехать через всю страну, к океану. Смотреть на природу и показывать вам,

– сказала Цибульская.

Оля Цибульская с сыном в Нидерландах: смотрите видео онлайн