Оля Цибульська вирішила змотивувати прихильників на активний та насичений тиждень. З цієї нагоди вона поділилася яскравими кадрами, які зробила на тлі неймовірно красивої української природи.

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Повсякденний образ Олі Цибульської

Судячи з геолокації, Оля нещодавно побувала в Южноукраїнську. Вона зробила декілька знімків, де показала красу того краю, а також продемонструвала стильний варіант повсякденного образу.

Для мандрівки Цибульська обрала білі обтислі штани та oversize сорочку, яку не застібала. Під сорочку одягнула футболку лавандового кольору з жовтим написом. Таке вбрання поєднала з білими кросівками.

Коротке волосся співачка вклала назад, а на обличчя не наносила косметику. Цибульська одягнула чорні сонцезахисні окуляри, які довершили її аутфіт.

Україна – найкрасивіша країна у світі! Подивись у вікно, подякуй за те, що маєш, і вривайся в понеділок. Класного тижня!⠀

– написала Оля в публікації.

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