Оля Цибульська показала тренди ютубу та гнівно звернулась до "так званих" українців

Співачка Оля Цибульська показала тренди українського ютубу, де безліч російського контенту. Вона розгнівалась на українців, які ще не відмовилися від російського.

Українські тренди ютубу знову заполонив ворожий контент. Оля Цибульська показала це та різко прокоментувала ситуацію.

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Оля Цибульська про тренди ютубу

Співачка поділилась, що її шанувальники здебільшого слухають українську музику. Вона показала повідомлення від фанів, де ті розповідають про улюблених виконавців – гурт БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, MELOVIN, MamaRika та інших.

У наступному сторіз Оля Цибульська вразила трендами ютубу – там російський Моргенштерн, Юрій Дудь, Ані Лорак та інші гурти. Через це знаменитість різко звернулась до українців.

Чесно, я не можу навіть уявити, які жахи мають трапитися, аби частина (так званих) українців, які таке слухають і виводять в топи, усвідомили що паспорт громадянина України – не просто шматок картону чи пластику у шухляді. Це щоденний вибір, щохвилинна відповідальність і вклад в майбутнє їхньої країни, їхнього майбутнього,

– написала зірка.

Оля Цибульська про тренди ютубу / Фото з інстаграм-сторіз

Нагадаємо, днями про контент, який продукують громадяни країни-терориста, також висловлювалась Злата Огнєвіч. Вона була вражена тим, що українці досі не відмовилися від російських треків після всіх злочинів цієї країни.

"І після всіх жертв, каліцтв, трагедій Бучі, Маріуполя, щоденної боротьби на передовій – ви продовжуєте слухати росняву музику? І тим самим спонсорувати ворога! Як вам не соромно!" – писала артистка.