Украинские тренды ютуба снова заполонил враждебный контент. Оля Цыбульская показала это и резко прокомментировала ситуацию.

Читайте также Даша Кацурина потеряла сумасшедшую сумму из-за российских дронов: как пострадал ее бизнес

Оля Цыбульская о трендах ютуба

Певица поделилась, что ее поклонники в основном слушают украинскую музыку. Она показала сообщения от фанатов, где те рассказывают о любимых исполнителях – группе БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, MELOVIN, MamaRika и других.

В следующем году Оля Цыбульская поразила трендами ютубу – там российский Моргенштерн, Юрий Дудь, Ани Лорак и другие группы. Поэтому знаменитость резко обратилась к украинцам.

Честно, я не могу даже представить, какие ужасы должны случиться, чтобы часть (так называемых) украинцев, которые такое слушают и выводят в топы, осознали, что паспорт гражданина Украины – не просто кусок картона или пластика в ящике. Это ежедневный выбор, ежеминутная ответственность и вклад в будущее их страны, их будущее,

– написала звезда.

Оля Цыбульская о трендах ютуба / Фото с инстаграм-сториз

Напомним, на днях о контенте, продуцируемом гражданами страны-террориста, также высказывалась Злата Огневич. Она поразилась тем, что украинцы до сих пор не отказались от российских треков после всех преступлений этой страны.

"И после всех жертв, увечий, трагедий Бучи, Мариуполя, ежедневной борьбы на передовой – вы продолжаете слушать русскую музыку? И тем самым спонсировать врага! Как вам не стыдно!" – писала артистка.