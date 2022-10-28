Я добрехалася сама собі, – Оля Цибульська пригадала, як на місяць загриміла під крапельницю

Оля Цибульська підтримала ініціативу "Моя сила" і розповіла травмуючу історію, як "забила" на своє психологічне здоров'я. Зірка зізналася, що в липні місяць пролежала під крапельницю, бо вдавала, що все добре.

Оля Цибульська запостила в інстаграм архівне відео, яке зняла після того, як чотири дні не могла встати з ліжка. Тоді вона ще не здогадувалася, чому раптово захворіла, а коли загриміла під крапельницю, всі пазли зійшлися.

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Чому Оля Цибульська загриміла під крапельницю на місяць

Я добрехалася сама собі, коли постійно намагалася робити вигляд, що в мене все добре. Прокидалася зранку, записувала мотивуючі сторіз вам, обдзвонювала рідних і близьких, бадьорим голос запевняла, що все ок. Категорично забороняла собі погані думки і губила себе справжню десь між трьома крапками після фрази "я повинна бути сильною для...". Організм просто сказав "так, стоп", і я загриміла під крапельницю на місяць,

– розповіла Оля Цибульська.

Вона додала, що за дослідженнями МОЗ понад 90% українців мали прояви хоча б одного з симптомів посттравматичного стресового розладу, тож закликала всіх приділяти увагу своєму психологічному здоров'ю.

Де не стоятимемо – вистоїм. Бережи себе заради майбутнього всієї країни,

– наголосила Оля Цибульська.