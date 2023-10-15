Почувалася розчавленою, – Оля Цибульська відверто розповіла, що страждала на глибоку депресію

Оля Цибульська є однією із найяскравіших особистостей українського шоубізу. Вона надзвичайно позитивна і ділиться своєю хорошою енергетикою з іншими людьми. Втім, як виявилося, через повномасштабне вторгнення у співачки був непростий період.

Знаменитість страждала на глибоку депресію. Для того, щоб впоратись з пригніченим станом вона зверталася не лише до психологів, а й до психіатра.

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Оля Цибульська страждала на глибоку депресію

Артистка зауважила, що тоді почувалась розчавленою та стомленою.

Я не хотіла показувати себе з того періоду лікування. Періоду глибокої депресії, з якою спочатку не впорались психологи, а потім змагався психіатр. Цей стан повної апатії й втрати смаку до життя знайомий не тільки мені. Ми всі живемо в страшний час,

– зазначила виконавиця.

Олю рятували лише люди та музика. Так, вона створила пісню "Цвіти", релізом якої незабаром потішить фанів.

Співачка додала: "Я приймала призначені спеціалістом препарати та не приймала себе. Рятувалась людьми, які попри все були в складний період поруч, і музикою".

Оля Цибульська вирішала бути цілком відвертою зі своїми прихильниками, тож опублікувала відео, де показала, як виглядала у період глибокої депресії.

Знаменитості, які також страждали або страждають на депресію

Анна Трінчер розповіла, що у її чоловіка проблеми зі здоров'ям. З'ясувалося, він ходить до психіатра, який поставив Олександру діагноз – депресія з обсесивно-компульсивним розладом.

діагноз – депресія з обсесивно-компульсивним розладом. Колишня наречена Володимира Кличка Гейден Панеттьєрі розповіла, що мала післяпологову депресію. Вона вважає, що алкогольна залежність розвинулась в неї саме внаслідок цього.

"Це як у тунелі. Ти навіть не можеш згадати, коли тобі було добре. Ти намагаєшся згадати, коли ти почувався добре, коли ти почувався позитивно, коли ти почувався щасливим, і ти не можеш. Ви бачите цю огортаючу темряву", – зізналася акторка.