7-річний Нестор був щасливий взяти ранець, зустрітися з однокласниками та сісти за парту, але його зіркова мама Оля Цибульська шалено нервувала. Якщо 1 вересня вона відвела сина до школи з чоловіком Сергієм, якого показала вперше за 20 років, то 2 вересня цілий день чатувала під його класом.

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Чому Цибульська билася головою об стінку, коли син був у школі

Я сиділа під школою. Мені дуже складно дався цей перший день. Була повітряна тривога, і я билася головою об стінку декілька секунд, і моя мама так само. Але потім я пояснила собі, що там набагато безпечніше приміщення,

– пригадала Оля Цибульська.

Зіркова матуся розповіла, що її 7-річний син не лише знає про війну, а й накидує варіанти, як закінчити її швидше й з меншими втратами. Після того, як загинув друг Олі Цибульської телеведучий М2 Карім Гуламов, Нестор пропонує відправляти на фронт не людей, а роботів.

"Він кожного дня пропонує ідеї, як перемогти росіянців, – створити роботів і не відправляти на фронт наших хлопців і дівчат, щоб воювали за Україну роботи. Загинув мій друг Карім, з яким він спілкувався по відеозв'язку, і він тоді каже: "Давай подзвони комусь, і давай створимо роботів, відправимо їх на фронт", – зі сльозами на очах зізналася артистка.

Нагадаємо, Оля Цибульська важко переживала загибель Каріма Гуламова, адже саме він врятував її батьків з Ірпеня.



"Мій золотий друже. Моє серце на шматки. Я не хочу вірити, що більше не почую і не обійму. Дякую за твій подвиг, за те, що закрив нас собою. Я досі чекаю тебе з борщем", – писала співачка в мережі. Вона також присвятила Каріму свою live-платівку, адже він не встиг побувати на жодному її концерті.