Оля Полякова розповіла, як зробила селфі з фаном за гроші: скільки і кому він заплатив

Українська співачка Оля Полякова розповіла, як до неї підійшов прихильник та попросив спільне фото. Зірка погодилась на це – але з однією умовою.

Співачка Оля Полякова в інстаграм-сторіз розповіла про випадок, який стався з нею після концерту. До неї підійшов шанувальник з проханням зробити фото, – артистка погодилась.

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Оля Полякова зробила селфі за 5 тисяч

Та взамін за спільне селфі виконавиця попросила фаната зробити добру справу для захисників. Він і справді це зробив та надіслав кошти на дрони – переказав для військових 5 тисяч гривень.

Ось чоловік підійшов до мене сфотографуватися. Я говорю: "Задонатьте на ЗСУ". Ось на дрон задонатили п'ять тисяч гривень. Ну що, буду фотографуватися,

– поділилась Оля Полякова.



Оля Полякова з шанувальником / Фото з інстаграм-сторіз

Інша історія про фото з Поляковою

У програмі з Машею Єфросиніною Оля Полякова згадувала про курйоз, що стався з нею у Великій Британії у процесі прощання з Єлизаветою II. Тоді до неї підійшов росіянин і попросив зробити спільне фото. Щоправда, це відбулося після того, як співачка пояснювала доньці, що не винна, що на Україну напали росіяни.

"Йде поруч якийсь чувак і каже: "Ми ні на кого не нападали". Я повертаюся до нього і кажу: "Пішов на х*й". Дивно, та навіть після цієї репліки чоловік попросив у зірки спільне фото, але отримав таку саму відповідь.