Певица Оля Полякова в инстаграм-сториз рассказала о случае, который произошел с ней после концерта. К ней подошел поклонник с просьбой сделать фото, – артистка согласилась.

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Оля Полякова сделала селфи за 5 тысяч

Но взамен за совместное селфи исполнительница попросила фаната сделать доброе дело для защитников. Он действительно это сделал и прислал средства на дроны – перевел для военных 5 тысяч гривен.

Вот мужчина подошел ко мне сфотографироваться. Я говорю: "Задонатьте на ВСУ". Вот на дрон задонатили пять тысяч гривен. Ну что, буду фотографироваться,

– поделилась Оля Полякова.



Оля Полякова с поклонником / Фото с инстаграм-сториз

Другая история о фото с Поляковой

В программе с Машей Ефросининой Оля Полякова вспоминала о случившемся с ней курьезе в Великобритании в процессе прощания с Елизаветой II. Тогда к ней подошел русский и попросил сделать общее фото. Правда, это произошло после того, как певица объясняла дочери, что не виновата, что на Украину напали россияне.

"Идет рядом какой-то чувак и говорит: "Мы ни на кого не нападали." Удивительно, и даже после этой реплики мужчина попросил у звезды общее фото, но получил такой же ответ..