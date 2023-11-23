Всіх називає "сонечко", – Оля Полякова розповіла про українську артистку, яка її дуже бісить

Оля Полякова днями зізналася, що в українському шоубізі існує людина, яка її дуже сильно дратує. За словами знаменитості, це артистка.

Полякова вирішила не розголошувати імені знаменитості. Водночас фани припустили, що це може бути Тіна Кароль або Настя Каменських.

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Полякова зізналася, хто з українських зірок її бісить

Виконавиця зауважила, що ця знаменитість всіх називає "сонечко". На її думку, це звучить принизливо.

У нас є одна артистка, яка всіх називає "сонечко". Мене це дико бісить. Бісить так, що далі немає куди,

– поділилася співачка.

Водночас імені зірки Оля Полякова вирішила не розсекречувати.

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Коментатори припустили, хто може бісити Полякову

Під відео люди написали, що співачка могла говорити про Тіну Кароль, адже вони з Поляковою тривалий час ворогували.

Крім Тіни, під прицілом опинилася ще одна співачка – Настя Каменських. Глядачі пригадали її скандальне інтерв'ю з Єфросиніною, під час якого вона неодноразово називала Машу "котиком" та "сонечком". У результаті шанувальники припустили, що вона також потенційно може бути людиною, про яку сказала Оля Полякова.