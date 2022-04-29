Оля Полякова зізналась, де перебуває її мама, яка жила в Росії

Мама української співачки Олі Полякової довгий час жила в Росії. Лиш нещодавно їй вдалось виїхати з країни-агресора.

Українська співачка Оля Полякова дала нове інтерв'ю, в якому розповіла про життя в час війни. Вона вперше відповіла на запитання про маму, яка жила в Росії.

Читайте також Володимир Дантес випустив пісню для тих, хто переходить на українську мову: "Помилки боїшся ти"

Оля Полякова про маму

Виконавиця поділилась, що близько 2 тижнів тому її мама Світлана покинула Росію. Тепер вона житиме із зірковою донькою у Франції.

Слава Богу, моя мама виїхала. Я дуже сильно уникала цього питання, доки вона була там. Тому що в мене був там як заручник, мені було дуже страшно. Вона буде зі мною, все буде добре,

– поділилась зірка.

Повне інтерв'ю Олі Полякової: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, Оля Полякова оселилась у Франції. Вона не має нерухомості в Європі, тож пересиджує війну у друзів.

"Я з двома дітьми поїхала за кордон, а мій чоловік залишився в Україні захищати свою територію. Він мене підтримує, тому що я відірвана від дому, відірвана від того, що любила і люблю"