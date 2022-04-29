Украинская певица Ольга Полякова дала новое интервью, в котором рассказала о жизни во время войны. Она впервые ответила на вопрос о маме, которая жила в России.

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Оля Полякова о маме

Исполнительница поделилась, что около 2 недель назад ее мама Светлана покинула Россию. Теперь она будет жить со звездной дочерью во Франции.

Слава Богу, моя мама уехала. Я очень избегала этого вопроса, пока она была там. Потому что у меня там был заложник, мне было очень страшно. Она будет со мной, все будет хорошо,

– поделилась звезда.

Полное интервью Оли Поляковой: смотрите видео онлайн

Напомним, Оля Полякова поселилась во Франции. Она не имеет недвижимости в Европе, поэтому пересиживает войну у друзей.

"Я с двумя детьми уехала за границу, а мой муж остался в Украине защищать свою территорию. Он меня поддерживает, потому что я оторвана от дома, оторвана от того, что любила и люблю".