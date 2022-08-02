Оля Полякова відзвітувала, скільки грошей зібрала на реабілітацію воїнів у США: шалена сума

В Україні Оля Полякова пробула всього кілька тижнів і знову виїхала за кордон. Вона полетіла на благодійний гала-вечір у Чикаго й зібрала неймовірну суму на реабілітацію українських воїнів у США. Це пів мільйона доларів!

Співачка Оля Полякова продовжує працювати на культурному фронті. Днями вона влаштувала концерт на благодійному гала-вечорі, який організував фонд "Український спротив" та український мільйонер з Чикаго Ігор Голубчик.

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Яку шалену суму Полякова зібрала на благодійному гала-вечорі у Чикаго

За один вечір у Чикаго співачці вдалося зібрати понад 500 тисяч доларів! Усі гроші перерахують у фонд Revived Soldiers Ukraine, який займається реабілітацією українських воїнів у США.

Сьогодні кожен робить що може! Щаслива співати і допомагати,

– прокоментувала співачка.

Цікаво, що для благодійного виступу у Чикаго Оля Полякова обрала розкішний оксамитовий комбінезон від української дизайнерки Анни Бублик. Це чорне вбрання з корсетом та яскраво-жовтим поясом-шлейфом.

Оля Полякова на благодійному гала-вечорі у Чикаго / Фото з пресслужби співачки

Нагадаємо, в Україну Полякова повернулася на початку липня й за кілька тижнів встигла: