Оля Полякова заявила, що Наталія Могилевська фліртувала з її чоловіком

Відома українська співачка Оля Полякова здивувала заявою про свою колегу з шоу-бізнесу. За її словами, Наталія Могилевська проявляла знаки уваги до чоловіка артистки, Вадима Полякова.

Українська співачка Оля Полякова у розмові з телезіркою Машею Єфросиніною підняла тему ревнощів до чоловіка. Вона розповіла, як одного разу її колега загравала до чоловіка Вадима.

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Як Могилевська фліртувала з чоловіком Полякової

Оля Полякова зізналась, що одного разу побачила, як Наталія Могилевська спілкується з її чоловіком, Вадимом.

Могилевська, с*чка, мого чоловіка клеїла у мене на очах. Вона підійшла до нього і каже: "У вас такий гарний піджак, він так вам личить". А я кажу: "Наталю Олексіївно, нам час йти". Я не те щоб приревнувала,

– розповіла виконавиця.

За словами знаменитості, її більше збентежила поведінка співачки. До того ж згодом, на дні народження продюсера Сергія Пермана, Могилевська нібито знову фліртувала з чоловіком Полякової. "Слава богу, що я тоді поїхала", – підкреслила зірка.

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Нещодавно Оля Полякова зізналась, що відчуває, що в її подружжі з чоловіком Вадимом розпочалась криза. Зірці нібито стало нудно у цих стосунках, тож вона не розуміє, що буде далі.

"Зараз нас штормить. І нас штормить тихо. Я усвідомлюю нудьгу. У якийсь момент ти розумієш, що ти вже дорослий, незалежний, діти підросли. Ти на це дивишся, і ставиш собі запитання: і все, це кінець?" – поділилась співачка.