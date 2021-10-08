Оля Полякова заявила, що Наталія Могилевська фліртувала з її чоловіком
Джерело:"Взрослые девочки"
Відома українська співачка Оля Полякова здивувала заявою про свою колегу з шоу-бізнесу. За її словами, Наталія Могилевська проявляла знаки уваги до чоловіка артистки, Вадима Полякова.
Українська співачка Оля Полякова у розмові з телезіркою Машею Єфросиніною підняла тему ревнощів до чоловіка. Вона розповіла, як одного разу її колега загравала до чоловіка Вадима.
Читайте також Розруха всюди, – Оля Полякова лагодить дах у своїй квартирі
Як Могилевська фліртувала з чоловіком Полякової
Оля Полякова зізналась, що одного разу побачила, як Наталія Могилевська спілкується з її чоловіком, Вадимом.
Могилевська, с*чка, мого чоловіка клеїла у мене на очах. Вона підійшла до нього і каже: "У вас такий гарний піджак, він так вам личить". А я кажу: "Наталю Олексіївно, нам час йти". Я не те щоб приревнувала,
– розповіла виконавиця.
За словами знаменитості, її більше збентежила поведінка співачки. До того ж згодом, на дні народження продюсера Сергія Пермана, Могилевська нібито знову фліртувала з чоловіком Полякової. "Слава богу, що я тоді поїхала", – підкреслила зірка.
Шоу "Взрослые девочки" з Машею Єфросиніною та Олею Поляковою: дивіться відео онлайн
Нещодавно Оля Полякова зізналась, що відчуває, що в її подружжі з чоловіком Вадимом розпочалась криза. Зірці нібито стало нудно у цих стосунках, тож вона не розуміє, що буде далі.
"Зараз нас штормить. І нас штормить тихо. Я усвідомлюю нудьгу. У якийсь момент ти розумієш, що ти вже дорослий, незалежний, діти підросли. Ти на це дивишся, і ставиш собі запитання: і все, це кінець?" – поділилась співачка.