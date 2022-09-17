Оля Полякова показала гуртожиток, де житиме її 17-річна донька: відео з Лондона

Старша донька Олі Полякової Маша вступила до музичного коледжу в Лондоні. Як і всі студенти, вона житиме у звичайному гуртожитку. Співачка показала, які там умови.

Обидві доньки Олі Полякової навчатимуться у Великій Британії – 17-річна Маша буде здобувати освіту бакалавра музики в лондонському коледжі, а 10-річна Аліса вступила до елітної школи-пансіону. Старша дівчинка вже заселилася в гуртожиток.

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Де донька Олі Полякової житиме в Лондоні

Від коледжу Маші Поляковій виділили окрему кімнату з ліжком, столом, шафою і вбиральнею. Кухня розташована на поверсі й розрахована на 6 кімнат.

Отака кімната в моєї доці. Ось тут вона буде спатки, ось тут вона буде вчитися, а сюди вона буде дивитися. Оце така кухня в них, чистенько, гарненько. Боже, дитина буде сама жити,

– прокоментувала зіркова мама.

Нагадаємо, донька Олі Полякової мріяла навчатися в музичному коледжі Берклі в Бостоні, США, однак через війну її мама-співачка втратила роботу, тому не змогла оплатити навчання. Усього один навчальний рік там коштує 40 тисяч доларів.

"Сьогодні немає можливості так багато заробляти й оплачувати цей вуз. Берклі в Бостоні дуже дорого коштує", – ділилася Полякова у червні.