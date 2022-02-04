Оля Полякова записує альбом у Швеції: продюсером стане наставник Army of Lovers

Українська співачка Оля Полякова наважилась на новий музичний експеримент – зірка планує випуск англомовного альбому, який записує у Швеції. Продюсером став знаменитий Андерс Хансонн, який працював з такими зірками, як Army of Lovers, Vacuum та іншими.

Як повідомили у пресслужбі 24 каналу, у новому релізі артистки плануються дуети із зірками Євробачення, але сама співачка не братиме участі у Нацвідборі. Наразі ж вона повністю занурена у запис нового альбому, назву якого тримає в секреті.

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Команда Полякової переконана, що Андерс Хансонн ідеально відчув Олю і її стиль, тому написав кілька пісень, які складуть основу майбутнього релізу. Видавати новий англомовний альбом Полякова планує у Німеччині влітку 2022 року.

Зустріч в Іспанії

Про свої амбітні творчі плани зірка повідомляла ще кілька тижнів тому. Поки всі зірки відпочивали на курортах, Полякова полетіла в Іспанію з продюсером Михайлом Ясинським. Вони зустрілись у місті Малага, де й зимував Андерс. У нього в студії Оля записала свою першу англомовну пісню, яку для неї написав продюсер.



Оля Полякова з продюсером і композитором / Фото з фейсбуку Михайла Ясинського

У мережі навіть можна було почути уривок пісні, який виконує Оля.