Після скандального весілля у Львові: Оля Полякова зізналася, на що витратила гонорар за виступ

Раніше співачка Оля Полякова потрапила в гучний скандал через виступ на весіллі в експрокурора та експпівробітниці ДБР. Днями ж у Києві відбувся сольний концерт виконавиці.

Продюсер артистки Михайло Ясинський до цього зазначив, що саме під час виступу в столиці Полякова розповість, на що витратила зароблені на весіллі гроші. Цікаво, що точний гонорар співачки невідомий, втім він перевищує 10 тисяч доларів, але менший ніж 25 тисяч доларів.

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На що Полякова витратила гонорар зі скандального весілля у Львові

Співачка придбала і передала через благодійний фонд "Світлий" евакуаційний реанімобіль для медиків 53-ї медичної роти, яка служить в напрямку Авдіївки. Крім того, вона купила 5000 зігрівальних грілок, які невдовзі передадуть військовим.

Мені це все вдалося завдяки вашій підтримці, моїм виступам та кожному придбаному квитку на мої концерти. Я неймовірно вам вдячна за це! Все буде Україна,

– підсумувала виконавиця.

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