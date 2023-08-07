Це зроблено з душею, – Оля Полякова заступилась за Джамалу, яку захейтили через виконання гімну

Виконання гімну України Джамалою розкритикували в мережі. За колегу заступилась артистка Оля Полякова. Вона пояснила, чому спів Джамали є не тільки допустимим, але й талановитим.

Українська співачка Джамала у суботу, 5 серпня, виконала гімн України на стадіоні футбольного клубу Челсі в Лондоні. Її виконання відрізнялося від традиційного – співачка використала власні "фішки" та стиль під час співу. У мережі багатьом сподобалось аранжування, та знайшлися й ті, хто захейтив Джамалу.

Дивіться також "Виглядає як сестра": Оля Полякова замилувала рідкісними фото зі своєю мамою

Оля Полякова заступилась за Джамалу

Співачка Оля Полякова долучилась до бурхливого обговорення в мережі. Вона заступилась за колегу та зауважила, що її виконання було не просто самобутнім, а талановитим.

Знаю, що несеться хейт у бік Джамали через її виконання гімну. Я послухала і хочу вам сказати, що це було дуже круто і талановито. Самобутність артиста доречна у виконанні будь-якого твору, якщо це зроблено чесно, з душею і талановито,

– зазначила Оля Полякова.

"І взагалі, виконання гімну не має виглядати як на радянському параді. Це тріумф духу, а наш дух український – це дух творчості, пошуку, самовираження. Тому, Джамала, це було фантастично", – додала зірка.

Оля Полякова про виконання Джамали: відео

Джамала відповіла їй в інстаграм-сторіз та подякувала за підтримку. "Ось де не думала сколихнути суспільство. Мені дуже приємно. А головне, у мене вже точно намалювалася статистика, кому не сподобалося. Якось поділюся цим".



Джамала відповіла Олі / Фото з інстаграм-сторіз

Оля Полякова й сама виконала гімн України

6 серпня Оля Полякова заспівала гімн України перед благодійним матчем українського "Шахтаря" з англійською командою "Тоттенхем" у Лондоні.

Оля Полякова – Гімн України: дивіться відео онлайн

У мережі з'явилося чимало схвальних коментарів. Її почали порівнювати з Джамалою та висловлювати думку, чиє виконання було кращим.