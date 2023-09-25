Ніколи не кажи "ні", – Оля Полякова зізналася, чи планує ще народжувати дітей
Джерело:Оля Полякова
Оля Полякова та її чоловік Вадим Буряковський виховують двох доньок: Машу та Алісу. Тепер співачка, зізналася, чи планують вони ще дітей.
Таке запитання співачці поставили її шанувальники в інстаграмі. Своєю чергою артистка заінтригувала фанів відповіддю.
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Чи планує Оля Полякова дітей
Виконавиця зауважила, що поки вони з чоловіком не мають намірів заводити ще дітей. Водночас вона наголосила, що "життя бентежне" і, можливо, вона ще захоче діток.
Наразі ні, але ж ви знаєте, життя бентежне, може і захочу. Ніколи не кажи "ні",
– зазначила Полякова.
Оля Полякова розповіла, чи планує ще дітей / Скриншот з інстаграм-сторіс
Що відомо про дітей Олі Полякової
У шлюбі з бізнесменом Вадимом Буряковським співачка народила двох дітей. Перша її донька з'явилась на світ 2 березня 2005 року. Маша минулого року закінчила школу та вступила до музичного коледжу Лондона, де відучилася один курс. У вересні 2022 року дівчина навіть заселилася в гуртожиток. Втім, у вересні цього року стало відомо, що 18-річна Марія вирішила здобути українську освіту. Вона вступила до Київської консерваторії.
5 жовтня 2011 року в зіркового подружжя Ольги та Вадима народилася друга донька Аліса. Зараз 11-річна дівчинка живе у Великій Британії, де навчається в коледжі.