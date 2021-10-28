Оля Полякова відпочиває на Сицилії: фото стильного образу зірки

Відома українська співачка Оля Полякова разом з донькою Машею відправилась на італійський острів Сицилія. Після прибуття зірка влаштувала стильну фотосесію.

Відома українська артистка Оля Полякова опублікувала на особистій сторінці нові фото. Зірка повідомила, що перебуває на острові Сицилія.

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Оля Полякова в Сицилії

В інстаграм-сторіз виконавиця показала, що оселилась у віллі з приватним шеф-кухарем та басейном, довжиною 18 метрів. Однак у день приїзду Олю Полякову чекала не надто тепла погода. На Сицилії співачка відпочиває разом з донькою Машею.



Де відпочиває Оля Полякова / Фото з інстаграм-сторіз зірки

На території вілли також є великий сад, де Оля Полякова влаштувала фотосесію у стильному образі. Вона позувала перед камерою у білих спортивних штанах та чорному худі оверсайз.

Знаменитість розпустила волосся та вклала його хвильками. Родзинкою її аутфіту стали чорні сонцезахисні окуляри з масивною оправою. Оля Полякова не користувалась косметикою, тому продемонструвала природну красу.

Сицилія! Прохолодно тільки по погоді,

– підписала кадри артистка.



Оля Полякова / Фото з інстаграму зірки



Оля Полякова / Фото з інстаграму зірки



Оля Полякова / Фото з інстаграму зірки

Де відпочивають українські зірки

У період карантину та осінніх канікул чимало українських знаменитостей вирушили у відпустку: