"Обряд очищення": Оля Полякова спалила свій кокошник на камеру та прокляла окупантів

Співачка Оля Полякова вирішила остаточно розпрощатися з минулим. Вона спалила свій кокошник на Лисій горі та провела "містичний ритуал".

Українська співачка Оля Полякова розвивала кар'єру здебільшого на російський та російськомовний ринок. У її образі часто фігурував кокошник – власне російський головний убір, з яким зірка вирішила попрощатися на 6 місяці великої війни.

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Оля Полякова спалила кокошник

Виконавиця спалила кокошник в прямому ефірі. Вона вийшла на Лису гору в Києві та кинула убір у багаття.

Люди хочуть вирвати з себе все, що їх пов'язувало з російським світом, який прийшов у їхні будинки з війною, приніс смерть, поневіряння, сльози та горе. Люди масово переходять на українську мову, щоб бути частиною однієї нації, однієї культури, однієї історії. Артисти відіграють у цьому процесі не останню роль,

– поділилась Оля Полякова.

Як Оля Полякова палила кокошник: дивіться відео

"Мій перший великий успіх прийшов з образом, який уже в минулому, але, як і раніше, його добре пам'ятають. Головний убір, російський кокошник зробив мене відомою та впізнаваною артисткою далеко за межами України. І хоч я відмовилася від кокошника вже багато років тому, змінивши його на корону, він здавався мені невинним і кумедним предметом, який просто займав місце у моїй костюмерній".

Оля Полякова зауважила, що тепер не вважає кокошник сценічним атрибутом, адже це – символ культури, яка прийшла з війною. Тому йому не місце в костюмерній. Співачка додала, що й спалила кокошник по-особливому. Також вона прокляла окупантів.

Я вирішила зробити обряд очищення на пагорбах Татарки, де стояли давньослов'янські поселення й проводили містичні ритуали наші пращури. Я хочу, щоб усі, хто йде до нас з війною на кордоні у них забиралися ноги і руки, щоб при одній думці про те, щоб іти в Україну, в них голова боліла і рвало. Щоб вам тут було пороблено,

– емоційно висловилась зірка.

, що Поляковій не раз дорікали за кокошники , адже так, за думкою колег, вона несла так званий "рускій мір" в Україну.

Оля Полякова додала, що тепер в її кар'єрі та житті – нова сторінка. Вона готує нові україномовні пісні та альбом.

Як Полякова палила кокошник / Фото з інстаграму співачки