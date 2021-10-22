Оля Полякова розповіла, яка жінка потрібна розлученому Дзідзьо

У квітні цього року Дзідзьо оголосив про розрив з дружиною SLAVIA. Вони не розголошують деталі шлюборозлучного процесу, тому невідомо, як давно співак став холостяком. Однак зіркова подруга Оля Полякова вже підшукує йому нову кохану.

Оля Полякова та Дзідзьо – колеги по фільмах, телешоу та друзі в реальному житті. Поки той займається кар'єрою, співачка пробує влаштувати його особисте життя.

До теми Дзідзьо розповів, у яких стосунках перебуває з колишньою дружиною

За її словами, одному з найбажаніших холостяків країни потрібна жінка з характером. Так, артистка порадила дівчатам не гаяти час і проявляти ініціативу.

Я розумію, що йому потрібна сильна жінка. Така українська жінка, яка зможе його направляти. Дівчата, поки Дзідзьо холостякує, я вас прошу, не прогадаєте. Це класний мужчина для життя,

– з гумором заявила Оля Полякова.

сам Дзідзьо стверджує, що не встиг закохатися . Після розлучення він з головою занурився в роботу – жінок він не помічає, а часу на романтику та побачення у нього немає.

Оля Полякова з Дзідзьо / Фото з інстаграму співачки