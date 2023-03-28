Тоді він був одружений, – Оля Полякова пригадала перші побачення зі своїм чоловіком

Українська співачка Оля Полякова пригадала, як розпочалися її стосунки з чоловіком Вадимом Буряковським. Вона зізналася, що перші побачення відбулися, коли чоловік ще був у попередньому шлюбі.

У шоу співачка розповіла, що виступала на дні народження майбутнього чоловіка. Познайомилися вони завдяки проректорці Ользі, яка згодом стала кумою та найкращою подругою артистки.

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Майбутній чоловік тоді попросив у Полякової номер телефона, після чого вони почали спілкуватися.

Сексу на перших побачення не було

Ольга розповіла, що спочатку між ними були дружні стосунки, які переросли у шлюб.

Він запросив мене на каву, і ми проговорили три години. Я зрозуміла, що він класний, смішний, це було класне спілкування, але дружнє. Ми реально просто дружили. Зрозуміло, що я йому подобалась. Це були класні стосунки, але сексу взагалі не було,

– поділилася Полякова.

Вадим був одруженим, коли пара познайомилася

Співачка зазначила, що на той момент Вадим був одружений, тож він познайомив її зі своїм другом.

"Вадік був одружений… Він не хотів мене ображати, не хотів мене брати в статус якоїсь коханки. Він мене поважав, і він мене познайомив зі своїм другом. Сказав, що він багатий, розумний. У мене там закрутилася історія", – розповіла вона.

За її словами, згодом Вадим підтримав її у момент, коли вона вона виходила з токсичних стосунків. Після цього між ними почалися романтичні відносини.

Вадик – найкращий друг. Я з ним завжди радилася. Він мене дуже підтримував і морально з цієї ситуації витяг. І якось на цьому моменті ми вже так із ним дуже злилися,

– пригадує Полякова.

Зірка розповіла, що Вадим поїхав тоді до її токсичного хлопця. Його не було кілька годин, а коли він повернувся, пара продовжила спілкування. Після цього все і закрутилося.

"Після всіх цих перипетій ми вирішили бути разом. На що я йому сказала: “Ти одружений”. Але Вадик швидко рішення приймає. Ми почали разом жити. Закрутилося до того, що я завагітніла. У мене не було історії, що я хотіла за нього заміж. Мені просто було з ним класно", – зізнається співачка.

Артистка додала, що чоловік був для неї містер "вирішую всі проблеми". Він тоді робив для неї все. "А потім він вирішив зробити мені дитину, хоч каже, що це було випадково", – вважає Полякова.

Оля Полякова розповіла про стосунки з Вадимом: повне відео

Раніше співачка розповідала, що в неї завжди були "італійські" стосунки з чоловіком – вони то сваряться як востаннє, то швидко миряться. Вона також вразила обіцянкою, що ніколи не розлучиться з Вадимом. У чому причина такої впевненості – читайте у статті.

Хоча в грудні артистка коментувала чутки про розлучення через постійні сварки. Тоді Оля Полякова пояснювала, що свариться з чоловіком "страшно", бо звикла жити окремо, поки була у Франції з дітьми.