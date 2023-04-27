Оля Полякова розповіла про невдале побачення в 15 років: "Усе закінчилося циститом і лікарнею"

У новому випуску ютуб-шоу Оля Полякова згадала, як обмерзла на побаченні. У мороз вона вдягла шкіряний піджак і капронові колготки, а потім загриміла в лікарню на два тижні.

Оля Полякова заявила, що ніколи мерзнутиме у тонких капронках і легкій куртці, щоб виглядати красиво. Усе тому, що ходила так на побачення до ялинки, коли їй було 15 років.

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Як Оля Полякова підхопила цистит на побаченні

"Я хотіла вдягнутися, і здавалося, що весь мій одяг не підходить. Усе старе, жахливе, кошмарне. У мами був сірий шкіряний піджак, дуже класний. На вулиці було – 23, по коліна снігу. Я в піджаку, одягаю светр, коротку спідницю, капронові колготки, якісь черевички і цей піджак", – пригадала Оля Полякова.

З трамвая вона йшла через всю площу й мало не зледеніла біля ялинки, а після побачення загриміла в лікарню з запаленням яєчників.

Вітер такий, а під шкіряним тонесеньким піджаком светр. Я йду й розумію, що в мене ноги вже червоні й обмерзли. Мені було холодно так, що далі нікуди. І це я ще не дійшла туди, а вже так замерзла. Закінчилося це циститом, запаленням яєчників, двома тижнями в лікарні, уколами антибіотиків у дупу,

– поділилася Оля Полякова.

Співачка пожартувала, що ця ситуація її нічому не навчила, але вона ніколи більше не піде так кудись заради чогось чи когось. Зараз вона носить термобілизну, а не капронові колготки.