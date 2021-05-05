Мама мене била, – Оля Полякова розповіла, яким було її дитинство

Успішна українська співачка Оля Полякова відверто зізнався, що в дитинстві мама Світлана часто била її. Жінка народила доньку досить рано, тому, за словами самої зірки, "була неврівноваженою".

Зараз Оля Полякова рідко бачиться з мамою, яка живе в Москві, однак у них прекрасні стосунки. Знаменита донька зуміла відпустити всі дитячі образи та пробачити неньці, яка неодноразово піднімала на неї руку.

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Лише після того, як співачка сама стала мамою у 20 років, народивши доньку Марію, вона усвідомила, що причиною неврівноваженої поведінки матері була її недосвідченість.

Мама мене била, бо вона була неврівноваженою жінкою. Це я зараз зрозуміла, бо не можна народжувати дітей у 20 років,

– зізналася Оля Полякова.

Вона й сама колись била Машу, однак після появи молодшої доньки Аліси її методи виховання змінилися. З дівчинкою не працювали маніпуляція, шантаж і рукоприкладство, тому Оля Полякова отямилася і більше ніколи не піднімала руку на дітей.

"Молодшої своєї дочки я й пальцем не торкнулася. Тому що розумію, це – окрема істота, маленька людинка. Як ти взагалі можеш, істеричне створіння, підняти руку на дитину? Піди побий грушу, заведи коханця чи попрацюй", – емоційно висловилася артистка.

Зірка зізналася, що як вона, так і її старша донька Марія не вміє довго тримати образу та швидко забуває все погане. Тому те, що артистка "давала по голові" первістку, не вплинуло на їхні стосунки. Зараз вони подруги, які відпочивають разом і навіть позують в однакових купальниках.

Я не тримаю зла взагалі. Я пробачаю людині через 5 хвилин після жаху, який вона мені принесла, якщо вона попросила пробачення,

– запевнила Оля Полякова.