Сейчас Оля Полякова редко видится с мамой, которая живет в Москве, однако у них прекрасные отношения. Знаменитая дочь сумела отпустить все детские обиды и простить маму, которая неоднократно поднимала на нее руку.

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Лишь после того, как певица сама стала мамой в 20 лет, родив дочь Марию, она осознала, что причиной неуравновешенного поведения матери была ее неопытность.

Мама меня била, потому что она была неуравновешенной женщиной. Это я сейчас поняла, потому что нельзя рожать детей в 20 лет,

– призналась Оля Полякова.

Она и сама когда-то била Машу, однако после появления младшей дочери Алисы ее методы воспитания изменились. С девочкой не работали манипуляция, шантаж и рукоприкладство, поэтому Оля Полякова пришла в себя и больше никогда не поднимала руку на детей.

"Младшей своей дочери я и пальцем не коснулась. Потому что понимаю, это – отдельное существо, маленький человек. Как ты вообще можешь, истеричное создание, поднять руку на ребенка? Пойди побей грушу, заведи любовника или поработай", – эмоционально высказалась артистка.

Звезда призналась, что как она, так и ее старшая дочь Мария не умеет долго держать обиду и быстро забывает все плохое. Поэтому то, что артистка "давала по голове" первенцу, не повлияло на их отношения. Сейчас они подруги, которые отдыхают вместе и даже позируют в одинаковых купальниках.

Я не держу зла вообще. Я прощаю человека через 5 минут после ужаса, который он принес мне, если он попросил прощения,

– заверила Оля Полякова.