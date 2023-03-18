Оля Полякова вперше зізналася, чи розійшлася її мама з чоловіком-росіянином

20 років мама Олі Полякової жила в Росії. У травні 2022-го жінка виїхала у Францію, бо зіркова донька боялася за її безпеку. У країні-агресорі залишився чоловік, з яким зустрічалася пані Світлана. Тепер вони зустрічаються на відстані.

Мама Олі Полякової була одружена з послом Росії в Уругваї. Однак чотири роки тому чоловік помер від раку. Пані Світлана знайшла нового бойфренда-росіянина. Вони досі у стосунках, бо той нібито проти війни в Україні.

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Оля Полякова про стосунки мами з росіянином

Для неї це трагічна історія, бо довелося розлучитися, і вони можуть бачитися десь на виїзді. Він нормальний, він усе розуміє, він, звісно, проти режиму путінського,

– наголосила Оля Полякова.

Ба більше, виїжджати з Росії пані Світлана не хотіла навіть після повномасштабного вторгнення, на цьому наполягла її зіркова донька.

"Ви ж пам'ятаєте, яку діяльність я вела в соцмережах. Мені було дуже страшно за неї, але я все одно продовжувала це робити. Я казала: "Мамо, ти у мене там як заручник, я боюсь за тебе. Тому що не зрозуміло, як вони захочуть закрити мені рота, якщо ти там перебуваєш". Я постійно думала, як вони захочуть натиснути на мене через неї", – поділилася співачка.

Оля Полякова з мамою та доньками / Фото з інстаграму співачки

Полякова продала елітний будинок у Росії

Оля Полякова також зізналася, що зовсім нещодавно продала розкішний будинок мами в Росії. Його купили за 15% від реальної вартості.

"Це був дуже гарний елітний будинок у гарному районі з гарним лісом на території. Дуже шкода, що ми не змогли отримати хоча б ті гроші, які ми вклали, але просто продавали, бо треба було позбутися цієї нерухомості, щоб не мати більше нічого спільного з Росією", – прокоментувала артистка.

Схоже, так Оля Полякова спробувала продемонструвати, що повертатися в Росію її мама не планує.