Дуже шкода, – Оля Полякова розповіла, що сталося з її елітним будинком у Росії

Останні 20 років мама Олі Полякової жила в Росії – спочатку з одним чоловіком, а потім з іншим. Там у них була нерухомість, але після вторгнення в Україну вони продали її за збитковою ціною.

Про це Оля Полякова розповіла в інтерв'ю Раміні Есхакзай. Вона пожалілася, що не відбила навіть половину з того, що вклала в маєток.

Не пропустіть Шоубізнесу немає, – Оля Полякова чесно відповіла, чи вважає Тіну Кароль своєю конкуренткою

Оля Полякова продала будинок у Росії

У нас там був дім, і зовсім недавно ми продали його. Продали за 15% від його вартості. Це був дуже гарний елітний будинок у гарному районі з гарним лісом на території. Це було дуже красиво,

– заявила Оля Полякова.

"Дуже шкода, що ми не змогли отримати хоча б ті кошти, які в нього вклали, але просто продавали, бо треба було позбутися цієї нерухомості, щоб не мати більше нічого спільного з Росією. Тому вже нерухомості в Росії немає", – додала співачка.

Нагадаємо, ще в інтерв'ю Маші Єфросиніній 2020 року Оля Полякова розповіла, що на початку стосунків чоловік Вадим втілив її "хочу" і придбав будинок у Москві: "Я вийшла заміж за дуже забезпеченого чоловіка, який утримував мене, балував… Це так круто, коли тобі дарують коштовності, діаманти, коли ти бачиш будинок у Москві й кажеш: "Я його хочу", а він каже: "Він твій". Схоже, саме його артистка продала нещодавно.