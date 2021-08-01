Оля Полякова розповіла, чим закінчився публічний конфлікт з Валерієм Меладзе
Джерело:"Світське життя"
Українська співачка Оля Полякова публічно поскандалила з братами Меладзе. Вона звинуватила Костянтина в домаганнях, після чого Валерій назвав артистку фріком. Чим закінчився конфлікт знаменитостей, дізнавайтеся далі.
37-річна Оля Полякова одна з небагатьох зірок українського шоу-бізу, яка відповідає на закиди фанів і колег. Не оминула вона увагою публічне приниження Валерія Меладзе, котрий назвав її фріком і порівняв з російським шоуменом Сергієм Звєрєвим.
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Одразу ж після скандального інтерв'ю колеги Оля Полякова записала відеозвернення, поцікавившись, коли той врешті-решт висловить свою громадянську позицію щодо збройної агресії Росії проти України. За словами зірки, питання залишилось відкритим. На цьому публічний конфлікт артистів вщух – представники Валерія Меладзе їй не телефонували.
Цим меседжем я хотіла сказати лише одне – ніколи не мовчіть, якщо вас ображають. Чому це я маю не звертати увагу, коли людина захотіла мене знецінити, захотіла сказати: "Та вона фрік, щось там бреше",
– заявила Оля Полякова.
"Мені лише прикро, що в усьому світі підтримують жертву. В Україні й на пострадянському просторі – жертва завжди винна. Це треба викорінювати", – емоційно додала знаменитість.
Конфлікт Олі Полякової з братами Меладзе
- Все почалось з того, що українська співачка слідом за Ані Лорак заявила – Костянтин Меладзе пропонував їй інтим в обмін на кар'єру.
- Оля Полякова першою з представниць шоу-бізу публічно підтримала любительку Росії, тоді як на захист Меладзе стали Надія Мейхер та Анастасія Приходько.
- Незадовго після цього молодший брат композитора Валерій Меладзе дозволив собі публічно присоромити Полякову, назвавши фріком, а не виконавицею. На його думку, співачка підігріла секс-скандал, аби пропіаритися.