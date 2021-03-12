Розвернулася і втекла, – Оля Полякова розповіла про стосунки з Тіною Кароль поза камерами

У ефірі шоу "Маска" Оля Полякова назвала Тіну Кароль "відомою плакальницею на похороні". Конфлікт між зірками не вщухає понад місяць. Королева українського шоу-бізу зізналась, що під прицілом камер колега заявляє, що непорозуміння вичерпано, а в реальному житті уникає зустрічей та підігріває скандал заради піару.

Артистка Оля Полякова стала гостею програми "Слава +". Ведучий Слава Дьомін записав відверте інтерв'ю зі співачкою й не оминув увагою її скандал з попдівою Тіною Кароль, який обговорюють в мережі від початку лютого. Вона заявила, що зробила все, щоб поставити крапку в конфлікті, натомість Тіна й далі грає на публіку.

Варто знати Оля Полякова та Тіна Кароль вперше після скандалу зустрілись на одній сцені: відео

Оля Полякова про стосунки з Тіною Кароль поза камерами

За словами артистки, після виходу курйозного епізоду в ефір шоу "Маска" вона одразу зрозуміла масштаби казусу, тому поспішила вибачитися за слова про "плакальницю на похороні" та пояснила, що не мала на увазі її особисту трагедію. За кілька днів Тіна Кароль в одному з інтерв'ю назвала заяву Полякової "безконтрольністю мови" та запевнила, що добре ставиться до колеги після скандалу.

Ба більше, співачка додала, що її менеджер "протягнув руку дружби" представникам артистки. Проте сама Оля Полякова впевнена, що Тіна Кароль використала її заради піару нового треку "Скандал" та зумисне підігрівала конфлікт, всюди його коментуючи.

Я одразу вибачилася і пішла далі. А далі почалася піар-кампанія, фарс. Тіна сама підігрівала, щось там різала, виставляла. При цьому нібито ображалася. Так ти визначся – ти образилася, чи ти робиш піар,

– висловилася виконавиця.

Вона наголосила, що на місці Тіни Кароль давно забула б про курйоз, однак колезі "не вистачає великодушності, щоб зрозуміти і пробачити". Вона додала, що досі не спілкувалася зі співачкою особисто поза камерами, хоч і мала нагоду. Вони були присутні на прем'єрі циркового шоу "Інші". На заході Кароль дала інтерв'ю "Світському життю" і заявила, що "відкрита до розмови, хоче вітатися, а не проходити повз". Проте, за словами Полякової, вона просто втекла, побачивши її.

Коли на "Світському житті" вона стояла за два метри від мене, розвернулася і пішла, перед цим давши інтерв'ю про "руку дружби". Про що це говорить? Особисто ми не спілкувалися, хоча могли. Я її бачила на відстані витягнутої руки. Вона розвернулася і втекла від мене,

– пригадала зірка.

На думку Олі Полякової, рано чи пізно конфлікт забудеться й вони з Тіною Кароль будуть дружити. Однак змінювати думку про її репертуар королева сцени не планує.

"Я дуже добре ставлюся до артистки Тіни Кароль, я їй завжди це казала, я люблю її голос, артистичну нервовість. Але я дійсно вважаю, що у неї сумний репертуар, що в неї "плачущий" репертуар", – завершила знаменитість.

Повне інтерв'ю Олі Полякової: дивіться відео онлайн