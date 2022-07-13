У спальні – величезний автомат, – Оля Полякова про чоловіка в теробороні
Джерело:"Сніданок з 1+1"
Співачка Оля Полякова після тривалого перебування за кордоном повернулася в Україну. Артистка розповіла, що її чоловік служить в теробороні, тому в них вдома постійно є зброя.
Зараз чимало відомих чоловіків перебувають у територіальній обороні. Серед них і коханий Олі Полякової. Поки зірка з доньками була за кордоном, Вадим зі зброєю в руках захищав Україну від ворогів.
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Оля Полякова про чоловіка в теробороні
Приїхавши додому, Оля в спальні знайшла зброю. Тепер це нова реальність багатьох українських сімей.
Я заходжу до Вадіка в кімнату і бачу – висить домашній халат, рушник і на ньому великий автомат. Питаю: "Чого це у тебе в спальні автомат?", а він каже: "А де він має бути?". Мій чоловік перебуває у теробороні, у нього є бронежилет, зброя. І коли він забирав мене, також був зі зброєю. Це наша нова реальність,
– розповіла артистка.
На початку війни Полякова намагалася вивезти чоловіка за кордон, однак не вдалося. Працівники прикордонної служби не піддалися на вмовляння артистки та сказали їй прощатися з коханим.
Зірки, чиї чоловіки в теробороні та ЗСУ: останні новини
- Співачка Alyosha з дітьми виїхала до США, а її коханий Тарас Тополя разом з колегами з гурту "Антитіла" вступив до тероборони. Спочатку хлопці виконували завдання парамедиків на Київщині, а тепер служать на Харківщині. Нещодавно артистка прилітала в Україну, щоб зустрітися з чоловіком.
- Чоловік художниці Євгенії Гапчинської з 24 лютого перебуває на службі в ЗСУ. Їхній будинок під Києвом розграбували та розбили окупанти.