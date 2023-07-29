Співатиме легендарні хіти її голосом: Оля Полякова презентувала власну лялькову колекцію

Після прем'єри довгоочікуваного фільму "Барбі", все, що пов'язано з цією кінострічкою та рожевим кольором, стає все більш популярним. Відтак Оля Полякова не стоїть осторонь від світових трендів. Вона презентувала власну лялькову колекцію під назвою "Оля Полякова".

Це повинно було відбутися ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Однак через російську агресію плани довелося відкласти.

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Лялькова колекція Олі Полякової

Іграшки будуть не просто красиві, вони будуть ще й талановиті. Кожна лялька з колекції Полякової співатиме легендарні хіти її голосом.

Відомо, що колекція була натхненна концертним шоу виконавиці "Королева Ночі". Тож іграшки будуть одягнені в унікальні костюми з виступів співачки. До того ж вони матимуть фірмові головні убори артистки.

Для перегляду фото і відео гортайте направо:

Зазначимо, лялькова колекція має благодійну мету. Оскільки, частина коштів від продажу зіркових іграшок буде спрямована в благодійний фонд "Дитинство без війни", амбасадоркою якого є співачка.

Реакція мережі

Більшість шанувальників в захваті від ідеї виконавиці. Вони вже з нетерпінням чекають на можливість придбати іграшку:

"Супер";

"Українська лялечка";

"Чекаємо тепер на Кена";

"Нічого собі новина. Крута ідея";

"Куплю всі";

"Це дуже круто";

"Хочу собі таку ляльку";

"Дуже цікава ідея";

Втім, деякі фани зауважили, що іграшка не зовсім схожа на співачку:

"Шкода, що обличчя ляльки не схоже на обличчя виконавиці";

"Круто, але лялька не дуже схожа. У Олі ноги довші".

, що Оля Полякова представить власну лялькову колекцію 26 жовтня перед початком свого шоу "Все Буде Добре". Це відбудеться у столичному палаці "Україна".