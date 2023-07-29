Это должно было случиться еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину. Однако из-за российской агрессии планы пришлось отложить.
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Кукольная коллекция Оли Поляковой
Игрушки будут не просто красивыми, они будут еще и талантливыми. Каждая кукла из коллекции Поляковой будет петь легендарные хиты ее голосом.
Известно, что коллекция была вдохновлена концертным шоу исполнительницы "Королева Ночи". Так что игрушки будут одеты в уникальные костюмы из выступлений певицы. К тому же у них будут фирменные головные уборы артистки.
Для просмотра фото и видео листайте направо:
Отметим, кукольная коллекция имеет благотворительную цель. Поскольку часть средств от продажи звездных игрушек будет направлена в благотворительный фонд "Детство без войны", амбассадором которого является певица.
Реакция сети
Большинство поклонников в восторге от идеи исполнительницы. Они уже с нетерпением ждут возможности приобрести игрушку:
- "Супер";
- "Украинская куколка";
- "Ждем теперь Кена";
- "Ничего себе новость. Крутая идея";
- "Куплю все";
- "Это очень круто";
- "Хочу себе такую куклу";
- "Очень интересная идея";
Также некоторые фаны заметили, что игрушка не совсем похожа на певицу:
- "Жаль, что лицо куклы не похоже на лицо певицы";
- "Круто, но кукла не очень похожа. У Оли ноги длиннее".