Это должно было случиться еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину. Однако из-за российской агрессии планы пришлось отложить.

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Кукольная коллекция Оли Поляковой

Игрушки будут не просто красивыми, они будут еще и талантливыми. Каждая кукла из коллекции Поляковой будет петь легендарные хиты ее голосом.

Известно, что коллекция была вдохновлена концертным шоу исполнительницы "Королева Ночи". Так что игрушки будут одеты в уникальные костюмы из выступлений певицы. К тому же у них будут фирменные головные уборы артистки.

Для просмотра фото и видео листайте направо:

Отметим, кукольная коллекция имеет благотворительную цель. Поскольку часть средств от продажи звездных игрушек будет направлена в благотворительный фонд "Детство без войны", амбассадором которого является певица.

Реакция сети

Большинство поклонников в восторге от идеи исполнительницы. Они уже с нетерпением ждут возможности приобрести игрушку:

"Супер";

"Украинская куколка";

"Ждем теперь Кена";

"Ничего себе новость. Крутая идея";

"Куплю все";

"Это очень круто";

"Хочу себе такую куклу";

"Очень интересная идея";

Также некоторые фаны заметили, что игрушка не совсем похожа на певицу:

"Жаль, что лицо куклы не похоже на лицо певицы";

"Круто, но кукла не очень похожа. У Оли ноги длиннее".

Известно, что Оля Полякова представит собственную кукольную коллекцию 26 октября перед началом своего шоу "Все Будет Хорошо". Это произойдет в столичном дворце "Украина".