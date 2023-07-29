Це повинно було відбутися ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Однак через російську агресію плани довелося відкласти.

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Лялькова колекція Олі Полякової

Іграшки будуть не просто красиві, вони будуть ще й талановиті. Кожна лялька з колекції Полякової співатиме легендарні хіти її голосом.

Відомо, що колекція була натхненна концертним шоу виконавиці "Королева Ночі". Тож іграшки будуть одягнені в унікальні костюми з виступів співачки. До того ж вони матимуть фірмові головні убори артистки.

Для перегляду фото і відео гортайте направо:

Зазначимо, лялькова колекція має благодійну мету. Оскільки, частина коштів від продажу зіркових іграшок буде спрямована в благодійний фонд "Дитинство без війни", амбасадоркою якого є співачка.

Реакція мережі

Більшість шанувальників в захваті від ідеї виконавиці. Вони вже з нетерпінням чекають на можливість придбати іграшку:

"Супер";

"Українська лялечка";

"Чекаємо тепер на Кена";

"Нічого собі новина. Крута ідея";

"Куплю всі";

"Це дуже круто";

"Хочу собі таку ляльку";

"Дуже цікава ідея";

Втім, деякі фани зауважили, що іграшка не зовсім схожа на співачку:

"Шкода, що обличчя ляльки не схоже на обличчя виконавиці";

"Круто, але лялька не дуже схожа. У Олі ноги довші".

Відомо, що Оля Полякова представить власну лялькову колекцію 26 жовтня перед початком свого шоу "Все Буде Добре". Це відбудеться у столичному палаці "Україна".