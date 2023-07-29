Це повинно було відбутися ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Однак через російську агресію плани довелося відкласти.
До теми Зеленського, Залужного, Притулу, Пташку та інших перетворили на Барбі та Кена: реакція соцмереж
Лялькова колекція Олі Полякової
Іграшки будуть не просто красиві, вони будуть ще й талановиті. Кожна лялька з колекції Полякової співатиме легендарні хіти її голосом.
Відомо, що колекція була натхненна концертним шоу виконавиці "Королева Ночі". Тож іграшки будуть одягнені в унікальні костюми з виступів співачки. До того ж вони матимуть фірмові головні убори артистки.
Для перегляду фото і відео гортайте направо:
Зазначимо, лялькова колекція має благодійну мету. Оскільки, частина коштів від продажу зіркових іграшок буде спрямована в благодійний фонд "Дитинство без війни", амбасадоркою якого є співачка.
Реакція мережі
Більшість шанувальників в захваті від ідеї виконавиці. Вони вже з нетерпінням чекають на можливість придбати іграшку:
- "Супер";
- "Українська лялечка";
- "Чекаємо тепер на Кена";
- "Нічого собі новина. Крута ідея";
- "Куплю всі";
- "Це дуже круто";
- "Хочу собі таку ляльку";
- "Дуже цікава ідея";
Втім, деякі фани зауважили, що іграшка не зовсім схожа на співачку:
- "Шкода, що обличчя ляльки не схоже на обличчя виконавиці";
- "Круто, але лялька не дуже схожа. У Олі ноги довші".