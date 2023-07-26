В образі Кена постали президент України Володимир Зеленський, керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та багато інших волонтерів та захисників. Барбі стали захисниця Азовсталі Пташка, волонтерка й парамедикиня Юлію Паєвська, яка відома за позивним "Тайра", та інші українки. В мережі люди неоднозначно реагують на такий інтерактив.

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Українські Барбі та Кена, які наближають перемогу

Для того, щоб згенерувати людини у Барбі або Кена слід завантажити фото на сайт. Там ви можете обрати колір волосся, шкіри та навіть расу. Також треба вказати електронну пошту, на яку згодом надішлють готовий результат.

Цим ресурсом скористалось медіа yaktytam. Вони на своїй сторінці в інстаграмі поширили допис, в якому показали відомих українців в образах популярних персонажів з нового фільму.

Для перегляду фото гортайте направо:

Реакція мережі

Деякі користувачі підтримали такий розважальний контент:

"Це лише прикол. І українці, я вважаю, найкрасивіші. Всі виглядають топ";

"Білка та Притула краші";

"Усі вони українці, вони мегакруті";

"Такі гарні".

Втім, були люди, які засудили медіа. Вони переконані, що схожі матеріали не несуть користі та є не на часі:

"Круто, думала, що воюють і наближають перемогу близько мільйона людей, а виявляється все залежить від купки блогерів";

"Звучить і виглядає жахливо";

"Маркус? Ви серйозно? Який на фронті не буває";

"Дякую, знудило";

"Нормальний матеріал закінчився?".

Зазначимо, довгоочікуваний фільм "Барбі" режисерки Грета Гервіг розповідає про те, як Барбі та Кен потрапляють в реальний світ і намагаються в ньому розв'язувати різні проблеми. У ньому порушують питання фемінізму, соціальної рівності, патріархату, матріархату тощо. У Києві 19 липня відбувся допрем'єрний показ "Барбі". На прем'єру завітали українські зірки, серед яких Ксенія Мішина та Мішель Андраде, блогерка та ведуча Катерина Соляр та багато інших. Вони всі підтримала флешмоб і одягнули образи в рожевих кольорах.