Оля Полякова повернулась в інстаграм після звернення до Федорова і відповіла хейтерам

Українська співачка Оля Полякова нещодавно знову втратила сторінку в інстаграмі. Зірці вдалось відновити доступ, тож вона відповіла тим, хто на неї скаржився.

Українській співачці Олі Поляковій двічі видаляли сторінку в інстаграмі через висвітлення війни. Але зірка знову повернулась у соціальні мережі.

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Оля Полякова повернулась в інстаграм

Виконавиця розповіла, що коли їй перший раз видалили сторінку – довелося чекати місяць на те, щоб її повернули. А цього разу на повернення вона чекала лише дві доби.

Прекрасна новина, несподівана, якщо чесно! Коли останнього разу видаляли мою сторінку, я місяць очікувала на її повернення, а зараз лише дві доби. Тепер ми знову разом, разом до перемоги,

– поділилась Оля Полякова.

Співачка також жорстко відповіла хейтерам і тим, хто скаржиться на її акаунт. "Якщо ті, хто скаржились, думають, що я припиню свою інформаційну війну, то дзуськи вам".

Як Поляковій видаляли сторінки в інстаграмі

Ще на початку війни, у квітні, через висвітлення подій в Україні зірці заблокували сторінку. Згодом їй вдалось відновити акаунт, але блог перебував у тіньовому бані, тобто, сторінку не можна було знайти у мережі.

Минулого тижня Олі Поляковій знову видалили сторінку. Вона вважала, що всьому винні бот-атаки з боку Росії. З цього приводу артистка звернулась до Михайла Федорова.

"Нам цинічно намагаються закрити рота у висвітлюванні правди! Не дивлячись на те, що останнім часом ми максимально стримані у своїх публікаціях, виважені у формулюванні думок і слів, думаючи про кожен крок і кожну букву, соцмережі все одно перебувають під постійною атакою", – казала зірка.