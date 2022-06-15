Оля Полякова повернеться в Україну: чим вона займатиметься вдома

Українська співачка Оля Полякова повідомила, що повернеться до України. Їй та її донькам не сподобалось життя у Франції.

Українська артистка Оля Полякова з початку повномасштабного вторгнення перебуває у Франції разом з доньками. Тепер вона планує повертатися до України.

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Оля Полякова повернеться до України

Виконавиця зізналась, що дуже хочуть повернутись додому і її діти – Маша та Аліса. Жити за кордоном їм не сподобалося, особливо молодшій доньці.

Все їй не так, все несмачне, все некрасиве, навіть тварини мають не такий вигляд, як в Україні… Дитині нічого не хочеться, там три кицьки, п'ять собак, дорогі серцю кози, дуже хоче додому. Я за півтора тижня вже повертаюсь до Києва і даватиму концерти в шпиталях для військових. Вона мене просить взяти її з собою. А я дуже боюся, не знаю, що робити,

– поділилась Оля Полякова.

, раніше знаменитість казала, що не братиме з собою доньок . Вона зізнавалась, що дуже хоче побачити чоловіка.

Співачка додала, що за час війни її доньки стали патріотично налаштовані. Але частково на це впливають соціальні мережі.

"Моя дитина приходить на пляж і співає "Батько наш Бандера, Україна мати…" і при цьому танцює. Я ніколи не бачила, щоб вона таке робила. Вона зараз активно дивиться тікток, різні соціальні мережі, там дуже багато цього. Пісні з нецензурними словами, про рашистів… я її запитую: "де ти це береш". Вона мені показує, розказує, загалом я в курсі усього молодіжного", – зізналась зірка.

Де вчитимуться діти Полякової

Оля Полякова розповіла, що сподівається на закінчення війни до осені, щоб молодша Аліса змогла повернутися в українську школу. Тоді як Маша планує вступати в іноземний музичний університет: "куди вступимо та як будемо тягнути по фінансах – туди й підемо", – каже співачка.



Оля Полякова з доньками / Фото з інстаграму Олі Полякової