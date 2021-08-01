Оля Полякова поцілувала Макса Барських в губи: курйозна реакція співака

37-річна королева української сцени Оля Полякова часто вражає публіку зухвалими витівками. За лаштунками, просто посеред концерту, вона поцілувалась з Максом Барських. Співак одразу ж згадав про впливового чоловіка артистки.

Спекотний інцидент трапився під час масштабного концерту "Вечір прем'єр", який зібрав на одній сцені українських артистів першого ешелону. Після виступу Макс Барських дав коротке інтерв'ю. Просто посеред розмови з журналістами до нього підійшла Оля Полякова та вдала, що поцілувала в губи.

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31-річний секс-символ не розгубився й зі словами "чому так" по-справжньому поцілував колегу. На його губах навіть залишилася яскраво-червона помада Полякової.

Щоправда, співак одразу ж пошкодував про свій зухвалий вчинок. Він впевнений, що подібну витівку не оцінить впливовий чоловік зірки Вадим Поляков. Сама ж артистка розсміялась і швидко зникла з кадру.

Мабуть, мене підріже й закопає в лісі чоловік Олі,

– з гумором заявив Макс Барських.

Макс Барських поцілував Олю Полякову / Скриншот з відео

Навряд чи чоловіка Олі Полякової обурить сміливий вчинок Макса Барських, адже вона неодноразово розповідала, що в них ідеальні стосунки. Вадим в усьому її підтримує і завжди на її стороні. Ба більше, коханий ревнує її хіба до гаджетів і соціальних мереж.