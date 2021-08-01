Спекотний інцидент трапився під час масштабного концерту "Вечір прем'єр", який зібрав на одній сцені українських артистів першого ешелону. Після виступу Макс Барських дав коротке інтерв'ю. Просто посеред розмови з журналістами до нього підійшла Оля Полякова та вдала, що поцілувала в губи.

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31-річний секс-символ не розгубився й зі словами "чому так" по-справжньому поцілував колегу. На його губах навіть залишилася яскраво-червона помада Полякової.

Щоправда, співак одразу ж пошкодував про свій зухвалий вчинок. Він впевнений, що подібну витівку не оцінить впливовий чоловік зірки Вадим Поляков. Сама ж артистка розсміялась і швидко зникла з кадру.

Мабуть, мене підріже й закопає в лісі чоловік Олі,

– з гумором заявив Макс Барських.

Макс Барських поцілував Олю Полякову / Скриншот з відео

Навряд чи чоловіка Олі Полякової обурить сміливий вчинок Макса Барських, адже вона неодноразово розповідала, що в них ідеальні стосунки. Вадим в усьому її підтримує і завжди на її стороні. Ба більше, коханий ревнує її хіба до гаджетів і соціальних мереж.